На околиці Житомира горів готель-ресторан

Поблизу Житомира в суботу, 31 жовтня 2020 року, загорівся готельно-ресторанний комплекс "Дубки".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Житомирській області, передає Укрінформ.

"31 жовтня о 14:41 по лінії "101" надійшла інформація, що поблизу села Оліївка Житомирського району на території готельно-ресторанного комплексу "Дубки" виникла пожежа покрівлі двоповерхової будівлі з подальшим розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої дерев’яної будівлі. Орієнтована площа пожежі складає 200 м кв", - йдеться у повідомленні.

До гасіння було залучено 24 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.

Зазначається, що о 15:50 пожежу локалізували, о 17:10 - ліквідували. Внаслідок надзвичайної події жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС