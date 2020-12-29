Румунія передасть Молдові 200 тисяч доз COVID-вакцини

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна надасть сусідній Молдові 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker.

Лідер Румунії зробив цю заяву в Кишиневі на спільній пресконференції з молдовською колегою Маєю Санду.

Президенти підписали спільну заяву, в якій передбачається, серед іншого, надання Молдові партії вакцини в розмірі 200 тис. доз. Крім того, Румунія відрядить своїх фахівців для допомоги молдовським лікарям у боротьбі з коронавірусом.

Як зазначив Йоганніс, вакцину передадуть «найближчим часом». Крім цього, Румунія надасть молдовським фермерам, які постраждали від посухи, 6 тис. тонн дизельного пального.

Читайте також: Фермери у Молдові поновили протести і обіцяють ще більше тракторів під парламентом

Санду подякувала президенту Румунії за підтримку, яку сусідня країна надає Молдові з моменту проголошення незалежності. Вона пообіцяла, що після довгих років холодних відносин на вищому рівні зараз обидві країни повертаються до відкритої братньої співпраці.

Своєю чергою Йоганніс зазначив, що його візит підтверджує існування особливих відносин між двома країнами. Він висловив надію, що всі політичні сили зрозуміють: громадяни Молдови, які голосували за Санду, хочуть реформ.

Читайте також: Санду планує розпустити парламент Молдови

«Без реформ у Молдові не може бути сталого розвитку. Румунія хоче, щоб Молдова процвітала, а її громадяни жили в демократичних умовах. Ми будемо в пріоритетному порядку стежити за ситуацією в Молдові», - сказав Йоганніс.

Останнього разу президент Клаус Йоганніс приїжджав до Молдови 2014 року.

Як повідомлялося, інавгурація Маї Санду відбулася 24 грудня.