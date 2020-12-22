Фермери у Молдові поновили протести і обіцяють ще більше тракторів під парламентом

У Молдові поновилися протести фермерів: акції проходять у центрі Кишинева, а також на трасі біля КПП в Леушенах, що на кордоні з Румунією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання NewsMaker.

У Кишиневі фермери, які протестують, вийшли на проїжджу частину проспекту Штефана чел Маре, попередньо вибачившись перед автомобілістами і жителями столиці. Водії почали виводити на дорогу техніку. Деякі трактори заїхали на газон перед аркою Перемоги. Люди скандують: «Ми не здаємося».

«Це - попередження владі. Ми не здаємося», - заявив один з учасників.

Організатори повідомили, що протест продовжиться завтра, 23 грудня, о 11:00, і триватиме до тих пір, поки влада не прислухається до їхніх вимог.

Крім цього, близько 30 тракторів вишикувалися на трасі біля контрольно-пропускного пункту в Леушенах. Фермери вимагають збільшити компенсації і стверджують, що влада навіть не виплатили їм обіцяного.

Протестувальники заявили, що будуть пропускати тільки машини і мікроавтобуси. «Ми не будемо пропускати вантажний транспорт. Якщо спробують проїхати, ми заблокуємо всю трасу», - сказали вони.

Учасники акції стверджують, що незабаром до них приєднаються учасники протесту з сільгосптехнікою.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня в Кишиневі, перед парламентом Молдови відбулися зіткнення фермерів зі співробітниками правоохоронних органів.

Силовики застосували сльозогінний газ, коли аграрії на тракторах намагалися прорватися через кордон поліції.

Раніше фермери закликали парламент не допустити подальшого руйнування сільського господарства, підтримавши проект бюджету, запропонований урядом.