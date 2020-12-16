У Молдові фермери на тракторах штурмували парламент, поліція застосувала «сльозогін»

У Кишиневі біля парламенту Молдови відбулися сутички фермерів зі співробітниками правоохоронних органів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ після того, як аграрії на тракторах намагалися прорватися через кордон поліції.

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За даними TV8, рух транспорту в центрі Кишинева призупинено у зв'язку з протестами.

Раніше фермери закликали парламент не допустити подальшого руйнування сільського господарства, підтримавши проект бюджету, запропонований урядом.

15 грудня поліція оточила будівлю уряду після того, як протестувальники намагалися потрапити всередину.

Пізніше аграрії на кілька хвилин заблокували рух в центрі столиці Молдови.