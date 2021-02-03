Половина населення Делі має антитіла до COVID-19

Більш ніж половина жителів столиці Індії мають у крові антитіла до COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на міністра охорони здоров’я Делі Сатієндру Джейн пише Сіньхуа.

“Під час нашого п’ятого дослідження, проведеного у столиці - Делі - антитіла були виявлені у 56,13% населення. Це було найбільше дослідження, проведене урядом Делі”, - сказав Джейн.

За його словами, Делі вдалося здолати COVID-19, але ретельне дотримання правил охорони здоров’я досі важливе.

“Делі переважно перемогло COVID, але нам слід й надалі практикувати належну COVID-поведінку”, - зауважив міністр.

Зазначається, що для дослідження було зібрано аналізи у 25 тис. людей з різних районів міста.

“Результати п’ятого раунду дослідження в столичному регіоні показали, що жителі Делі можуть наближатися до набуття колективного імунітету від COVID-19”, - стверджує Сіньхуа.

Додамо, що Індія займає друге місце у світі за кількістю інфікованих на COVID-19. На території країни із населенням у понад 1 млрд на COVID-19 перехворіло понад 10 млн людей. Від початку пандемії недуга забрала понад 154 тис. життів.

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