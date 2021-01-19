В Індії виявили побічні ефекти після COVID-щеплень у 580 осіб

В Індії двоє людей померли невдовзі після отримання вакцини від хвороби COVID-19 місцевого виробництва.

Загалом, побічні ефекти від щеплень виявили у 580 осіб, в основному, це були жар, нудота та головний біль. Сім осіб було шпиталізовано з тяжкими ускладненнями, двоє з них померли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє India Today.

На думку представників місцевої влади, летальний результат одного з пацієнтів, швидше за все, не пов'язаний з вакциною. Причина смерті іншого встановлюється.

Один із загиблих - співробітник лікарні в індійському місті Морадабад, він помер наступного дня після щеплення. Родичі померлого підтвердили, що чоловік відчував себе погано ще до вакцинації.

Другий смертельний випадок був зафіксований у місті Белларі, штат Карнатака. Згідно з даними місцевої влади, причиною смерті став інфаркт.

Як повідомлялося, Індія в суботу 16 січня почала одну з найбільших у світі програм вакцинації, спрямовану на захист понад 1,3 мільярда людей від коронавірусу.

Мільйони доз двох схвалених вакцин - Covishield (місцева назва вакцини Oxford-AstraZeneca, розробленої у Великій Британії) та Covaxin - були поширені по всій країні.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 96 078 706 випадків коронавірусу, зокрема 2 051 401 летальний, одужало 68 747 387 людей.

Фото: PTI