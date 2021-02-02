У Конгресі сказали, коли економіка США може повернутись на допандемічний рівень

Реальний валовий внутрішній продукт США повернеться на свій допандемічний рівень до середини 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у прогнозі Бюджетного управління Конгресу США.

Очікується, що протягом наступного року вакцинація значно скоротить кількість нових випадків COVID-19. У результаті очікується зниження ступеня соціального дистанціювання та пожвавлення економічної діяльності.

У повідомленні управління зазначається, що американська економіка об'ємом 20,8 трильйона доларів, найбільша у світі, сягне піку зростання на початку 2025 року.

За прогнозами управління, рівень безробіття у США поступово знижуватиметься до 2026 року включно, а кількість зайнятих людей повернеться до допандемічного рівня у 2024 році.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 лютого зафіксовано понад 103,9 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 2,2 млн людей, одужали понад 75,7 млн осіб.