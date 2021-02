Президент Єврокомісії назвала головні принципи кампанії вакцинації в Європі

Як повідомляє Укрінформ, такий запис Урсула фон дер Ляєн зробила у Твітері.

«Сьогодні я обговорила стратегію вакцинації в ЄС з політичними групами Європарламенту. Проведення вакцинації основане на двох головних принципах: Безпека та ефективність вакцин, які авторизовані через ретельний процес в рамках ЕМА (Європейське Медичне Агентство – ред.); Справедливий доступ до вакцин для всіх країн-членів» - йдеться у повідомленні.

We have secured safe & vaccines for Europeans & work closely with Member States and pharma companies to roll out the largest vaccination campaign ever by:



•Accelerating delivery

•Expanding production

•Addressing the new variants of the virus

•Stepping up preparedness.