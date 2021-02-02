Президент Єврокомісії назвала головні принципи кампанії вакцинації в Європі

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визначила головні принципи безпрецедентної за розмахом компанії вакцинації, яка розгортається в Європі.

Як повідомляє Укрінформ, такий запис Урсула фон дер Ляєн зробила у Твітері.

«Сьогодні я обговорила стратегію вакцинації в ЄС з політичними групами Європарламенту. Проведення вакцинації основане на двох головних принципах: Безпека та ефективність вакцин, які авторизовані через ретельний процес в рамках ЕМА (Європейське Медичне Агентство – ред.); Справедливий доступ до вакцин для всіх країн-членів» - йдеться у повідомленні.

We have secured safe & vaccines for Europeans & work closely with Member States and pharma companies to roll out the largest vaccination campaign ever by:



•Accelerating delivery

•Expanding production

•Addressing the new variants of the virus

•Stepping up preparedness. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2021

За її словами, влада ЄС забезпечила безпечні вакцини для європейців та тісно працює з країнами-членами та фармакологічними компаніями для проведення найбільшої за всі часи кампанії вакцинації.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці Європейська комісія за терміновою процедурою запровадила правила прозорості та авторизації експорту вакцин проти COVID-19 за межі території ЄС. Такі надзвичайні заходи були зроблені у відповідь на повідомлення відразу двох компаній – Pfizer та AstraZeneca про скорочення обсягів постачання вакцини у європейські країни, що поставило під загрозу національні програми вакцинації в державах ЄС.

Рішення Єврокомісії викликало критику з боку урядів третіх країн та ряду європейських політиків як прояв «вакцинного націоналізму». Між тим, від початку запровадження механізму прозорості та авторизації на експорт вакцин Єврокомісія чітко заявила про намір дотримуватися власних міжнародних зобов’язань у цьому контексті.

За даними Worldometer, у світі станом на вечір 2 лютого зафіксовано 104 193 238 випадків зараження коронавірусом, померло 2 255 958 людей, одужала - 76 014 961 особа.