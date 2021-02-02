Президент Єврокомісії назвала головні принципи кампанії вакцинації в Європі

Президент Єврокомісії назвала головні принципи кампанії вакцинації в Європі

Укрінформ
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визначила головні принципи безпрецедентної за розмахом компанії вакцинації, яка розгортається в Європі.

Як повідомляє Укрінформ, такий запис Урсула фон дер Ляєн зробила у Твітері.

«Сьогодні я обговорила стратегію вакцинації в ЄС з політичними групами Європарламенту. Проведення вакцинації основане на двох головних принципах: Безпека та ефективність вакцин, які авторизовані через ретельний процес в рамках ЕМА (Європейське Медичне Агентство – ред.); Справедливий доступ до вакцин для всіх країн-членів» - йдеться у повідомленні.

За її словами, влада ЄС забезпечила безпечні вакцини для європейців та тісно працює з країнами-членами та фармакологічними компаніями для проведення найбільшої за всі часи кампанії вакцинації.

Читайте також: Вакцини проти COVID-19 є, але світ досі трясе від страху та безвідповідальності

Як повідомлялося, минулої п’ятниці Європейська комісія за терміновою процедурою запровадила правила прозорості та авторизації експорту вакцин проти COVID-19 за межі території ЄС. Такі надзвичайні заходи були зроблені у відповідь на повідомлення відразу двох компаній – Pfizer та AstraZeneca про скорочення обсягів постачання вакцини у європейські країни, що поставило під загрозу національні програми вакцинації в державах ЄС.

Рішення Єврокомісії викликало критику з боку урядів третіх країн та ряду європейських політиків як прояв «вакцинного націоналізму». Між тим, від початку запровадження механізму прозорості та авторизації на експорт вакцин Єврокомісія чітко заявила про намір дотримуватися власних міжнародних зобов’язань у цьому контексті.

Читайте також: Поширення коронавірусу можна взяти під контроль - глава ВООЗ

За даними Worldometer, у світі станом на вечір 2 лютого зафіксовано 104 193 238 випадків зараження коронавірусом, померло 2 255 958 людей, одужала - 76 014 961 особа.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-