Жителям італійського містечка заборонили хворіти на COVID-19

Мешканцям італійської комуни Оніфері на острові Сардинія місцева влада заборонила хворіти та вимагати ліки від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання La Nuova Sardegna.

Місцева влада зробила це для того, щоб привернути увагу держави до проблеми — в Оніфері, де проживають близько тисячі людей, немає свого лікаря.

«Громадянам категорично заборонено хворіти, мати потребу в лікуванні та ліках, а також заражатися вірусом COVID-19», — йдеться у розпорядженні голови комуни Стефанії Пірас.

Пані Пірас направила копію розпорядження регіональній владі, місцевому департаменту охорони здоров'я та поліції, назвавши ситуацію "ганьбою". Вона заявила, що Оніфері — не єдина комуна з подібною проблемою.

За даними Worldometer, у світі виявлено понад 104 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 2 млн 250 тис. осіб, одужали 76 млн осіб.

Фото: L'Unione Sarda