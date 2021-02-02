Жителям італійського містечка заборонили хворіти на COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання La Nuova Sardegna.
Місцева влада зробила це для того, щоб привернути увагу держави до проблеми — в Оніфері, де проживають близько тисячі людей, немає свого лікаря.
«Громадянам категорично заборонено хворіти, мати потребу в лікуванні та ліках, а також заражатися вірусом COVID-19», — йдеться у розпорядженні голови комуни Стефанії Пірас.
Пані Пірас направила копію розпорядження регіональній владі, місцевому департаменту охорони здоров'я та поліції, назвавши ситуацію "ганьбою". Вона заявила, що Оніфері — не єдина комуна з подібною проблемою.
За даними Worldometer, у світі виявлено понад 104 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 2 млн 250 тис. осіб, одужали 76 млн осіб.
Фото: L'Unione Sarda