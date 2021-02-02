Індонезія відправила частини розбитого Boeing у Британію і США

Індонезійські слідчі відправили п'ять частин літака Sriwijaya Air, що зазнав аварії у Яванському морі, на перевірку фахівців у Велику Британію і США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний комітет з безпеки на транспорті (KNKT).

Як зазначається, на перевірку у тому числі було відправлено автомат тяги, який автоматично регулює потужність двигуна.

За словами глави KNKT Соерджанто Тьяджоно, компоненти були відправлені на перевірку з метою з'ясувати причину зміни параметра автомата тяги. Він не розкрив нюанси щодо інших частин боїнгу.

Як повідомляється, раніше вже було знайдено реєстратор польотних даних Boeing (FDR), але як і раніше ведеться пошук диктофона кабіни (CVR), що використовується для запису звукового середовища в льотній палубі літака і допомагає пояснити людські фактори, що викликали аварію.

За словами Тьяджоно, складно визначити причину зміни льотних параметрів за наявності у слідчих лише FDR.

«Нам потрібна перевірка частин, які ми відправили у США, Велику Британію, а також CVR», - резюмував глава KNKT.

Як відомо, минулого місяця у комітеті заявили, що досліджують ймовірність впливу проблеми з автоматом тяги на факт аварії літака, хоча, як зазначається, пілоти можуть управляти системою тяги вручну.

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Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився над Яванским морем, неподалік індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера знаходилися 62 людини.

Зазначається, що KNKT протягом 30 днів після аварії літака планує випустити попередній звіт відповідно до міжнародних стандартів.

Фото: АА