ЗМІ назвали попередню причину авіакатастрофи в Індонезії

Попередньою причиною катастрофи літака авіакомпанії Sriwijaya Air, що сталася 9 січня в Індонезії, називають відмову системи подачі палива в один із двигунів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на джерела, ознайомлені з розслідуванням.

Як зазначається, з чорних скриньок літака вдалося отримати інформацію щодо ходу польоту. Згідно з цими даними, система, що регулює потік палива та тягу в одному з двох двигунів, не працювала належним чином. Відповідно до інструкцій, пілоти мали вимкнути цей двигун.

Літак Boeing 737 може летіти і на одному двигуні, а пілоти обов’язково тренуються для здійснення таких польотів. Водночас, як повідомляють джерела, пілоти порушили інструкцію та спробували відновити подачу палива.

У цей момент керування літаком було дуже складним через різницю в тязі двигунів. Це потенційно могло відволікати пілотів від безпеки польоту. Експерти зазначають, що у літака міг раптово вимкнутися автопілот, й через це аеродинамічні сили могли опустити ніс літака та ускладнити управління.

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Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі неподалік індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера перебували 62 людини.