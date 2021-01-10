У Індонезії знайшли рештки тіл та уламки літака Sriwajaya Air

На поверхні води неподалік від Джакарти були виявлені рештки тіл та особисті речі, які могли належати пасажирам літака авіакомпанії Sriwajaya Air, зв’язок з яким перервався у суботу.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на речника поліції Джакарти Юсрі Юнуса пише Сіньхуа.

“Зранку ми отримали два мішки для трупів: в одному були особисті речі пасажирів, а в іншому - рештки тіл”, - сказав Юнус.

Рятувальникам також вдалося виявити уламки та кабелі, які могли залишитися від літака.

Окрім цього військові, які беруть участь у пошуковій операції з моря, вловили сигнал із маячка, що може вказувати на місце катастрофи.

Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами невдовзі після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти. За попередніми даними, на борту лайнера знаходились 62 людини.

Згодом міністр транспорту Індонезії Буді Карія Сумаді підтвердив, що авіалайнер розбився в Яванському морі, неподалік острова Лакі.