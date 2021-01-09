Катастрофа літака в Індонезії: на борту перебували 62 людини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
"Літак компанії Sriwijaya Air, на борту якого перебували 62 людини, розбився невдовзі після вильоту з Джакарти", - заявив голова індонезійського Національного комітету з питань безпеки транспорту Сур'янто Кайоно.
Зазначається, що на борту літака перебувало 50 пасажирів, у тому числі 7 дітей, а також 12 членів екіпажу.
Проводиться пошукова операція, заявив міністр транспорту Індонезії Буді Карія Сумаді.
Як повідомлялося, речник МЗС України Олег Ніколенко поінформував, що, за попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти.
9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами невдовзі після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти.
За попередніми даними, на борту лайнера перебувало 59 людей.
Згодом міністр транспорту Індонезії Буді Карія Сумаді підтвердив, що авіалайнер розбився в Яванському морі, неподалік острова Лакі.