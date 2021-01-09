Катастрофа літака в Індонезії: на борту перебували 62 людини

На борту авіалайнера компанії Sriwijaya Air, який зазнав катастрофи над Яванським морем, перебували 62 людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

"Літак компанії Sriwijaya Air, на борту якого перебували 62 людини, розбився невдовзі після вильоту з Джакарти", - заявив голова індонезійського Національного комітету з питань безпеки транспорту Сур'янто Кайоно.

Зазначається, що на борту літака перебувало 50 пасажирів, у тому числі 7 дітей, а також 12 членів екіпажу.

Проводиться пошукова операція, заявив міністр транспорту Індонезії Буді Карія Сумаді.

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Як повідомлялося, речник МЗС України Олег Ніколенко поінформував, що, за попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти.

9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами невдовзі після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти.

За попередніми даними, на борту лайнера перебувало 59 людей.

Згодом міністр транспорту Індонезії Буді Карія Сумаді підтвердив, що авіалайнер розбився в Яванському морі, неподалік острова Лакі.