З’явилося відео з місця ймовірної авіакатастрофи в Індонезії

У Мережі з'явилося відео з місця проведення пошукової операції у Яванському морі в Індонезії, де, ймовірно, впав пасажирський літак компанії Sriwijaya Air.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Indonesia.

Раніше міністр транспорту Індонезії Буді Карія Сумаді підтвердив, що літак, який зник з радарів невдовзі після вильоту з Джакарти, зазнав катастрофи, на місці інциденту проводиться пошукова операція.

Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами через чотири хвилини після вильоту зі столиці Індонезії.

На борту авіалайнера рейсу SJ182 перебували 62 людини: 50 пасажирів, у тому числі 7 дітей, та 12 членів екіпажу.

Речник МЗС України Олег Ніколенко поінформував, що, за попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака.