В Індонезії завантажили дані з «чорної скриньки» літака, що розбився

Індонезійські слідчі успішно завантажили інформацію з реєстратора польотних даних (FDR) літака авіакомпанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний комітет з безпеки на транспорті (KNKT).

«Реєстратор має 330 параметрів, і всі вони в хорошому стані», - заявили в комітеті.

На підставі інформації з реєстратора польотних даних у KNKT підтвердили попередню заяву про те, що обидва двигуни літака працювали, коли він упав у воду.

Зазначається, що KNKT протягом 30 днів після аварії літака планує випустити попередній звіт відповідно до міжнародних стандартів.

Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі неподалік від індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера перебували 62 людини.

Фото: АА