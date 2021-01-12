«Чорну скриньку» індонезійського Boeing витягли з моря - ЗМІ

Пошукова група отримала чорну скриньку індонезійського Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, що розбився в Яванському морі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на місцеве телебачення.

«Водолази у вівторок витягнули чорну скриньку пасажирського літака Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, який у суботу зазнав аварії біля берегів Джакарти, столиці Індонезії», - йдеться в повідомленні.

Так звані чорні скриньки зберігають дані про літаки і можуть надати важливу інформацію при розслідуванні авіаційних подій.

Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі, неподалік від індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера знаходилися 62 людини.

Фото: АА