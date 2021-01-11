Оприлюднили ім’я першої жертви авіакатастрофи в Індонезії

Влада Індонезії встановила ім'я однієї з жертв авіакатастрофи літака Sriwijaya Air, що сталася у суботу 9 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Літак Boeing 737-500 з 62 людьми на борту впав у Яванське море два дні тому, за кілька хвилин після вильоту з летовища столиці країни Джакарти.

У понеділок водолази обшукали морське дно, витягнувши звідти людські рештки, особисті речі та уламки літака.

Тіло Оккі Бісми - стюардеси на борту - було ідентифіковане за відбитками пальців, заявив журналістам представник місцевої поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі, недалеко від індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера перебували 62 особи.

Пошукова група встановила місце перебування бортових самописців літака. Найближчим часом "чорні скриньки" вилучать та відправлять на розшифрування.

Фото: АА