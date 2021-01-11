Експерти вважають, що індонезійський Boeing розбився від удару об воду

Індонезійські експерти вважають, що авіалайнер компанії Sriwijaya Air, який зазнав катастрофи над Яванським морем, розбився при ударі об поверхню води.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на голову Національного комітету безпеки на транспорті Індонезії Соєрджанто Тьяджоно.

За його словами, слідчі виключили можливість руйнування літака в повітрі. Експерти дійшли висновку, що авіалайнер розбився при ударі об поверхню води.

Пошуково-рятувальна група виявила місце падіння літака і його уламки у морі на глибині 23 м.

Відомо, що літак при зльоті проходив через грозовий фронт і опинився в зоні сильної турбулентності.

За попередніми показниками переданих літаком польотних даних, льотчики демонстрували "можливу дезорієнтацію", заявив авіаційний аналітик Джері Соєтман.

Як повідомляв Укрінформ, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі, недалеко від індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера перебували 62 особи.

Пошукова група встановила місце перебування бортових самописців літака. Найближчим часом "чорні скриньки" вилучать і відправлять на розшифрування. Щодо їх цілісності поки що нічого не відомо.

Фото: АА