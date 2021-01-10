В Індонезії виявили «чорні скриньки» літака, що розбився
Укрінформ
Пошукова група встановила місце розташування бортових самописців в Яванському морі пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air, що розбився.
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявив глава Національного комітету безпеки на транспорті Індонезії Соєрджанто Тьяджоно.
Найближчим часом чорні ящики буде видобуто і відправлено на розшифрування. Щодо їх цілісності поки що нічого не відомо.
Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі, недалеко від індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера перебувало 62 осіб.