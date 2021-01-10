В Індонезії виявили «чорні скриньки» літака, що розбився

Пошукова група встановила місце розташування бортових самописців в Яванському морі пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air, що розбився.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявив глава Національного комітету безпеки на транспорті Індонезії Соєрджанто Тьяджоно.

Найближчим часом чорні ящики буде видобуто і відправлено на розшифрування. Щодо їх цілісності поки що нічого не відомо.

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Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі, недалеко від індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера перебувало 62 осіб.