Експерти ВООЗ відвідали в Ухані центр боротьби з хворобами тварин

Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка у Китаї досліджує походження коронавірусу, відвідала в Ухані центр боротьби із захворюваннями тварин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що центр, який бореться з епідемічними хворобами тварин, міг би надати інформацію про те, як коронавірус передався від кажанів до людини.

Член команди експертів ВООЗ Пітер Дашак написав у Твіттері, що команда зустрілася з персоналом, відповідальним за стан здоров'я худоби в провінції Хубей, відвідала лабораторії та мала "глибоку" дискусію.

Делегація ВООЗ та працівники центру були у захисних костюмах, пише агентство.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок команда ВООЗ відвідала в Ухані центр контролю за хворобами, який на ранніх етапах взяв участь у боротьбі зі спалахом захворювання.

У неділю команда ВООЗ відвідала продовольчий ринок в Ухані, де спочатку був виявлений коронавірус. «Мокрі ринки» - це великі торговельні площі, де продають живих тварин, в тому числі диких, яких тут же і вбивають, щоб продати для споживання.

31 грудня 2019 року стало відомо про чотири випадки таємничої пневмонії, пов'язані з ринком Хуанан. До кінця січня все місто Ухань відправили на 76-денний карантин.

Команда міжнародних експертів ВООЗ відвідала шпиталь в Ухані, де лікували перших пацієнтів з коронавірусом, у межах свого розслідування.

Група з 13 експертів прибула до міста Ухань 14 січня, після чого пробула на карантині до 28 січня. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

За даними Worldometer, у світі виявлено 103 986 756 випадків COVID-19, зокрема 2 249 474 летальні, одужали 75 831 878 осіб.