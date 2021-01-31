Експерти ВООЗ відвідали «лігво» коронавірусу в Ухані – «мокрий ринок»

Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка досліджує походження хвороби COVID-19 у Китаї, в неділю відвідала продовольчий ринок в місті Ухань, де спочатку був виявлений коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Команда експертів прибула до ринку Хуанан в неділю вдень. Експерти ВООЗ не відповідали на запитання репортерів, що зібралися біля входу до ринку.

Громадський доступ до ринку був серйозно обмежений з моменту його закриття на початку минулого року. До закриття це був «мокрий ринок» ринок з сотнею торговельних точок, розділених на секції для м’яса, морепродуктів та овочів.

«Мокрі ринки» - це великі торговельні площі, де продають живих тварин, в тому числі диких, яких тут же і вбивають, нерідко варварськи та болісно, щоб продати для споживання.

31 грудня 2019 року стало відомо про чотири випадки таємничої пневмонії пов'язані з ринком Хуанан. До кінця січня все місто Вухань відправили на 76-денний карантин.

Деякі китайські дипломати та державні ЗМІ заявляють, що ринок не має стосунку до походження вірусу, та підтримують теорії, що вірус взагалі походить з іншої країни.

Міжнародні експерти кажуть, що ринок все ще відіграє певну роль у відстеженні походження коронавірусу, оскільки там було виявлено перший осередок зараження.

Як повідомлялося, команда міжнародних експертів ВООЗ відвідала шпиталь в Ухані, в якому лікували перших пацієнтів з коронавірусом, у рамках свого розслідування походження COVID-19 у Китаї.

Група з 13 експертів прибула до міста Ухань 14 січня, після чого пробула на карантині до 28 січня. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

У світі станом на ранок 31 січня зафіксовано 103 142 465 випадків зараження коронавірусом, з них - 2 229 612 летальних, одужали вже 74 774 596 осіб.

Фото: Dailymail UK