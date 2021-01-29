Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, яка приймала перших COVID-пацієнтів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що представники ВООЗ вирушили до госпіталю китайської та західної медицини провінції Хубей після зустрічі з китайськими вченими.
«Надзвичайно важливий перший візит. Ми в госпіталі, в якому лікували перших пацієнтів із COVID-19, зустрічаємося з тими лікарями та персоналом, які займалися цим, відкрито говоримо про деталі їхньої роботи», - зазначив член команди ВООЗ Петер Дашак.
Як повідомлялося, директор шпиталю першим в кінці 2019 року повідомив про новий коронавірус після лікування літніх чоловіка і жінки, комп’ютерна томографія яких показала відмінності від типової пневмонії.
Група з 13 експертів прибула в Ухань 14 січня, після чого пробула на карантині до 28 січня. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, Росії, Нідерландів, Катару і В'єтнаму.
Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.