Пентагон забезпечить бойовий захист баз NASA на Місяці - WSJ

Міноборони США та космічне агентство NASA почали взаємодію з метою забезпечення бойового захисту американських супутників, а також майбутніх баз NASA на Місяці.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.

«Керівник операцій Космічних сил США генерал Джон Реймонд оголосив про науково-дослідницьке партнерство з NASA, спрямоване на захист супутників від лазерів та кібератак. За інформацією обізнаних урядовців та представників промисловості, очікується, що цивільно-військова співпраця пошириться на захист майбутніх баз NASA на поверхні Місяця», - пише видання.

Крім того, зазначається, що військові США відпрацьовують плани захисту комерційних проєктів видобутку на Місяці води й мінеральних речовин.

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Зараз точиться боротьба серед компаній за можливість скористатися об’єднанням військових і цивільних планів з освоєння супутника Землі, вказує WSJ. Зокрема, за його даними, за контракти змагаються такі великі гравці, як Northrop Grumman Corp, Leidos Holdings Inc., а також компанія Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. Крім того, до процесу долучається низка менших компаній.

Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році Сполучені Штати заявили про амбітні цілі щодо освоєння Місяця та Марса. При цьому космічні програми Росії та Китаю, які передбачають протистояння Штатам у космосі, змушують Вашингтон розробляти превентивні заходи.