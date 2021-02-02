Пентагон забезпечить бойовий захист баз NASA на Місяці - WSJ
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.
«Керівник операцій Космічних сил США генерал Джон Реймонд оголосив про науково-дослідницьке партнерство з NASA, спрямоване на захист супутників від лазерів та кібератак. За інформацією обізнаних урядовців та представників промисловості, очікується, що цивільно-військова співпраця пошириться на захист майбутніх баз NASA на поверхні Місяця», - пише видання.
Крім того, зазначається, що військові США відпрацьовують плани захисту комерційних проєктів видобутку на Місяці води й мінеральних речовин.
Зараз точиться боротьба серед компаній за можливість скористатися об’єднанням військових і цивільних планів з освоєння супутника Землі, вказує WSJ. Зокрема, за його даними, за контракти змагаються такі великі гравці, як Northrop Grumman Corp, Leidos Holdings Inc., а також компанія Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. Крім того, до процесу долучається низка менших компаній.
Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році Сполучені Штати заявили про амбітні цілі щодо освоєння Місяця та Марса. При цьому космічні програми Росії та Китаю, які передбачають протистояння Штатам у космосі, змушують Вашингтон розробляти превентивні заходи.