Корабель Orion підготували до місячної місії NASA

Компанія Lockheed Martin повідомила, що космічний апарат Orion остаточно зібраний і готовий до передачі для спорядження і встановлення на ракету-носій. У першій місячній місії нового покоління Orion відправиться на орбіту Місяця без екіпажу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.

Після обльоту супутника Землі апарат повернеться на Землю, що стане доказом надійної роботи усіх служб і пристроїв перед повторною відправкою астронавтів на Місяць.

Як повідомили у Lockheed Martin, в процесі складання першого корабля "Оріон" було виявлено малонебезпечний дефект, який вирішили не усувати. Несправним виявився один з багатьох резервних каналів для передачі даних і живлення. Доступ до дефектного вузла можна було отримати лише шляхом повного розбирання апарату тому інженери вирішили, що це буде більшим ризиком, ніж відправка корабля як є. До того ж, усунення несправності зірвали б плани запусків.

Після випробування корабля "Оріон" у центрі NASA його заправлять паливом і витратними матеріалами (аміаком, гелієм і азотом) та інтегрують систему переривання запуску, а також встановлять захисний обтічник. Крім самого корабля компанія Lockheed Martin розробила також модуль екіпажу і систему переривання запуску. Рухова і силова установки Orion – сервісний модуль – створений під управлінням Європейського космічного агентства.

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Встановлення корабля "Оріон" на ракету-носій SLS і повна підготовка ракети до запуску повинні завершитися до середини осені, щоб політ за програмою NASA "Артеміда" відбувся до кінця поточного року. Якщо програма буде виконана бездоганно, повторну висадку астронавтів на Місяць можна очікувати у 2024 році.

Додамо, для NASA компанія Lockheed Martin збирає три кораблі "Оріон". Після цього мають замовити ще три апарати для місій Artemis III-V і три для місій Artemis VI-VIII. Як варіант обговорюється замовлення до 12 апаратів в цілому. "Оріон" розглядаються не тільки як пілотований апарат для польотів до Місяця, але також як капсула для польотів людей на Марс.

фото: NASA