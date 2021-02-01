Європол попереджає про фейкові COVID-сертифікати

Європол попереджає про викриті осередки нелегального продажу фейкових сертифікатів про проведення тесту на COVID-19.

Про це йдеться в опублікованому 1 лютого поліцейською організацією ЄС повідомленні про раннє попередження відносно такої загрози, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У період, доки тривають обмеження на подорожі в умовах пандемії, існує висока вірогідність, що злочинні елементи скористаються можливістю та виготовлятимуть і продаватимуть підроблені сертифікати тестів на COVID-19», - попереджає Європол.

На сьогодні в ЄС вже виявлена і зупинена протиправна діяльність із продажу таких сертифікатів подорожуючим. Зокрема, шахраї були виявлені у паризькому аеропорту ім. Шарля де Голля; у Великій Британії COVID-документи пропонували за 100 фунтів; в Іспанії національна поліція викрила зловмисників, які поширювати фейкові сертифікати за 40 євро.

В Європолі також попередили, що сучасні шахраї мають у своєму розпорядженні високотехнологічні засоби і програмне забезпечення для створення підроблених документів високої якості.

Як повідомлялося, Євросоюзу закрив свої зовнішні кордони у березні 2020 року з початком пандемії коронавірусу. Нині для подорожей до країн ЄС необхідно мати сертифікат із негативним результатом тестування на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.