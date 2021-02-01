Британія спрощує отримання громадянства для мешканців Гонконгу

Мешканці Гонконгу з 31 січня можуть подати заявку на отримання нової візи Великої Британії, що надає їм можливість стати громадянами цієї країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Можливість отримати нову візу надається жителям Гонконгу після того, як влада Китаю заявила, що з 31 січня не визнаватиме закордонний паспорт Великої Британії (BNO). Це спеціальний документ, створений відповідно до британського законодавства 1987 року, що стосується мешканців Гонконгу.

Уряд Британії прогнозує, що нова віза може залучити до країни понад 300 тис. осіб. Своєю чергою офіційний Пекін заявив, що це зробить їх громадянами другого сорту.

Схема, про яку було оголошено минулого року, дозволяє людям зі статусом BNO жити, навчатися та працювати у Великій Британії протягом п’яти років та врешті-решт подати заявку на отримання громадянства.

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Як повідомляв Укрінформ, схвалення владою КНР законів про національну безпеку та про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю викликало масові протести мешканців Гонконгу.

Мітингувальники вимагали не тільки скасування цих законів, а й відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Хвиля протестів призвела до значних втрат для економіки Гонконгу, перш за все туристичної та транспортної галузей.