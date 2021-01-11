Чотири держави висловили протест проти масових затримань у Гонконгу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у поширеній МЗС Канади заяві.
“Ми, міністри закордонних справ Австралії, Канади та Об’єднаного королівства, а також державний секретар США наголошуємо на серйозному занепокоєнні масовим арештом 55 політичних активістів у Гонконгу за диверсію, відповідно до закону про національну безпеку”, - зазначається у документі.
У заяві звертається увага, що закон про національну безпеку “є відвертим порушенням Китайсько-британської спільної декларації й підриває підхід “одна країна — дві системи”.
“Він обмежив основні права та свободи жителів Гонконгу. Очевидно, що закон про національну безпеку використовується для знищення інакодумців та опозиційних політичних поглядів”, - стверджують підписанти.
Дипломати з чотирьох країн закликали Гонконг та центральну владу Китаю “поважати юридично гарантовані права й свободи жителів Гонконгу”.
“Дуже важливо, аби відкладені у вересні вибори Законодавчих зборів відбулись чесно, й до участі були допущені кандидати, які представляють широкі політичні погляди”, - підсумовується у заяві.
Нагадаємо: минулого тижня у Гонконгу близько 50 продемократичних активістів і політиків було заарештовано в найбільшому розгоні з моменту введення в регіоні спірного закону про національну безпеку.
Фото: BBC