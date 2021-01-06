У Гонконгу арештували близько 50 продемократичних активістів

У Гонконгу близько 50 продемократичних активістів і політиків було заарештовано в найбільшому розгоні з моменту введення в регіоні спірного закону про національну безпеку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Поліцейські також обшукали будинок затриманого демократичного активіста Джошуа Вонга (засуджений до 13,5 місяця ув'язнення за організацію незаконної акції протесту біля поліцейської дільниці), здійснили наліт на юридичну фірму і вимагали від новинних агентств передати їм інформацію.

Поки що невідомо, чи пов'язані ці дії між собою і арештами. Поліція офіційно це не прокоментувала.

Демократична партія повідомляється, що арешти були проведені відповідно до закону про безпеку, введеного Пекіном на території в червні минулого року у відповідь на місяці протестів на підтримку демократії.

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Як повідомляв Укрінформ, масові протести громадян Гонконгу викликав розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна в материковий Китай. Минулорічні акції стали наймасовішими в Гонконгу з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Попри на те, що глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено, протести не припинилися. Мітингувальники почали вимагати не тільки остаточної відмови від даного законопроекту, а й відставки Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. Хвиля протестів призвела до значних втрат для економіки Гонконгу, перш за все для туристичної і транспортної галузей.

Уряд Китаю звинувачує протестуючих у насильстві, вандалізмі та "тероризмі".