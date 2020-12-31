Медіамагната з Гонконгу знову відправили у СІЗО

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

73-річний Лай провів 20 днів у СІЗО перед тим як його випустили під заставу в 1,3 мільйона доларів США минулої середи. З того часу він перебував під домашнім арештом.

Проте місцева прокуратура подала на рішення суду першої інстанції апеляцію. Сьогодні суд дозволив правоохоронцям оскаржувати це рішення і своєю другою ухвалою відправив Джиммі Лая знову до СІЗО на час оскарження.

Саме засідання апеляційної інстанції щодо можливості виходу критика Китаю й бізнесмена під заставу відбудеться 1 лютого.

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Як повідомлялося, Джиммі Лай був заарештований у Гонконгу 10 серпня за підозрою в порушенні закону про безпеку. Медіамагната звинуватили у "змові з іноземною державою, крамольних висловлюваннях і шахрайській змові". Разом із Лаєм були затримані двоє його синів і два топменеджери очолюваної ним корпорації Next Digital.

Арешт опозиційного видавця засудив Євросоюз, в США заявили про підтримку Лая, міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала припинити переслідування журналістів у Гонконгу.

12 серпня Лай вийшов із в'язниці під заставу.