Медіамагнату з Гонконгу висунули нові обвинувачення

Поліція Гонконгу висунула нові обвинувачення бізнесмену й критику китайської влади Джиммі Лаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Вони стосуються «змови з іноземною державою або зовнішніми елементами, що загрожують національній безпеці».

У поліції додали, що 73-річний медіамагнат постане перед судом у суботу.

Зазначається, що обвинувачення, які пред’явлені у Гонконгу за загрозу нацбезпеці, тягнуть за собою довічне позбавлення волі.

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Раніше 3 грудня стало відомо що у Гонконгу за шахрайство арештували бізнесмена й критика китайської влади Джиммі Лая. Медіамагнат пробуде до квітні наступного року у СІЗО.

Як повідомлялося, Джиммі Лай був заарештований у Гонконгу 10 серпня за підозрою в порушенні закону про безпеку. Медіамагната звинуватили у "змові з іноземною державою, крамольних висловлюваннях і шахрайській змові". Разом із Лаєм були затримані двоє його синів і два топменеджери очолюваної ним корпорації Next Digital.

Арешт опозиційного видавця засудив Євросоюз, в США заявили про підтримку Лая, міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала припинити переслідування журналістів у Гонконгу.

12 серпня Лай вийшов із в'язниці під заставу.

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