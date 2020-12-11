Медіамагнату з Гонконгу висунули нові обвинувачення
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
Вони стосуються «змови з іноземною державою або зовнішніми елементами, що загрожують національній безпеці».
У поліції додали, що 73-річний медіамагнат постане перед судом у суботу.
Зазначається, що обвинувачення, які пред’явлені у Гонконгу за загрозу нацбезпеці, тягнуть за собою довічне позбавлення волі.
Раніше 3 грудня стало відомо що у Гонконгу за шахрайство арештували бізнесмена й критика китайської влади Джиммі Лая. Медіамагнат пробуде до квітні наступного року у СІЗО.
Як повідомлялося, Джиммі Лай був заарештований у Гонконгу 10 серпня за підозрою в порушенні закону про безпеку. Медіамагната звинуватили у "змові з іноземною державою, крамольних висловлюваннях і шахрайській змові". Разом із Лаєм були затримані двоє його синів і два топменеджери очолюваної ним корпорації Next Digital.
Арешт опозиційного видавця засудив Євросоюз, в США заявили про підтримку Лая, міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала припинити переслідування журналістів у Гонконгу.
12 серпня Лай вийшов із в'язниці під заставу.
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