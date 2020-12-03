Медіамагната з Гонконгу знову арештували

У Гонконгу за шахрайство арештували бізнесмена й критика китайської влади Джиммі Лая.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Місцевий суд відмовився відпускати Лая під заставу, тому що він «може ухилятися від слідства» під час досудового розслідування. Відтак медіамагнат пробуде до квітні наступного року у СІЗО.

За словами правоохоронців, 73-річний Лай разом із ще двома менеджерами Next Digital незаконно використовували штаб-квартиру своєї компанії в цілях, не прописаних у договорі оренди.

Менеджерів відпустили під заставу до завершення слідства.

Як повідомлялося, Джиммі Лай був заарештований у Гонконгу 10 серпня за підозрою в порушенні закону про безпеку. Медіамагната звинуватили у "змові з іноземною державою, крамольних висловлювання і шахрайській змові". Разом із Лаєм були затримані двоє його синів і два топменеджери очолюваної ним корпорації Next Digital.

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Арешт опозиційного видавця засудив Євросоюз, в США заявили про підтримку Лая, міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала припинити переслідування журналістів у Гонконгу.

12 серпня Лай вийшов із в'язниці під заставу.

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