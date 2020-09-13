Медіамагнат з Гонконгу знову розкритикував владу Китаю
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.
«Гонконзький медіамагнат Джиммі Лай сказав в інтерв'ю, що його не змусить замовкнути новий закон про національну безпеку, який опинився під вогнем критики країн Заходу за посягання на свободи в Гонконгу», - йдеться в повідомленні.
Газета Apple Daily, що належить Лаю, часто виступає з критикою на адресу влади Китаю. Сам видавець не раз критикував закон про нацбезпеку за обмеження свободи слова і права на зібрання.
За словами Лая, Китай прагне «забезпечити собі свободу дій, виходячи з міркувань політичної кон'юнктури з метою задовольнити свої потреби».
При цьому один з організаторів протестного руху в Гонконгу додав, що «ми практично не в змозі влаштовувати масові демонстрації».
Як повідомлялося, Джиммі Лай був арештовані у Гонконгу 10 серпня за підозрою в порушенні закону про безпеку. Медіамагната обвинуватили у "змові з іноземною державою, крамольних висловлювання і шахрайській змові". Разом з Лаєм були затримані двоє його синів і двоє топменеджерів очолюваної ним корпорації Next Digital.
Арешт опозиційного видавця засудив Євросоюз, в США заявили про підтримку Лая, міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала припинити переслідування журналістів у Гонконгу.
12 серпня Лай вийшов на волю під заставу.
Фото: BBC