Медіамагнат з Гонконгу знову розкритикував владу Китаю

Гонконзький видавець і бізнесмен Джиммі Лай заявляє, що закон про національну безпеку, прийнятий у Китаї, не змусить його замовкнути.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

«Гонконзький медіамагнат Джиммі Лай сказав в інтерв'ю, що його не змусить замовкнути новий закон про національну безпеку, який опинився під вогнем критики країн Заходу за посягання на свободи в Гонконгу», - йдеться в повідомленні.

Газета Apple Daily, що належить Лаю, часто виступає з критикою на адресу влади Китаю. Сам видавець не раз критикував закон про нацбезпеку за обмеження свободи слова і права на зібрання.

За словами Лая, Китай прагне «забезпечити собі свободу дій, виходячи з міркувань політичної кон'юнктури з метою задовольнити свої потреби».

Читайте також: На протестах проти скасування виборів у Гонконзі затримали близько 300 осіб

При цьому один з організаторів протестного руху в Гонконгу додав, що «ми практично не в змозі влаштовувати масові демонстрації».

Як повідомлялося, Джиммі Лай був арештовані у Гонконгу 10 серпня за підозрою в порушенні закону про безпеку. Медіамагната обвинуватили у "змові з іноземною державою, крамольних висловлювання і шахрайській змові". Разом з Лаєм були затримані двоє його синів і двоє топменеджерів очолюваної ним корпорації Next Digital.

Арешт опозиційного видавця засудив Євросоюз, в США заявили про підтримку Лая, міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала припинити переслідування журналістів у Гонконгу.

12 серпня Лай вийшов на волю під заставу.

Фото: BBC