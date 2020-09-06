На протестах проти скасування виборів у Гонконзі затримали близько 300 осіб
Укрінформ
Поліція Гонконгу затримала близько 300 осіб у ході несанкціонованих акцій протесту проти перенесення місцевих виборів.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.
Зазначається, що в ході розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ.
Як повідомлялося, вибори в Гонконзі мали відбутися 6 вересня, але уряд відклав їх на рік, мотивувавши це рішення заходами безпеки в умовах епідемії коронавірусу.
Своєю чергою опозиція звинувачує владу Гонконгу в тому, що в цій ситуації вона використовує боротьбу з епідемією у власних політичних інтересах.