На протестах проти скасування виборів у Гонконзі затримали близько 300 осіб

Поліція Гонконгу затримала близько 300 осіб у ході несанкціонованих акцій протесту проти перенесення місцевих виборів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Зазначається, що в ході розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ.

Як повідомлялося, вибори в Гонконзі мали відбутися 6 вересня, але уряд відклав їх на рік, мотивувавши це рішення заходами безпеки в умовах епідемії коронавірусу.

Своєю чергою опозиція звинувачує владу Гонконгу в тому, що в цій ситуації вона використовує боротьбу з епідемією у власних політичних інтересах.