П'ять держав засудили утиски громадянських свобод у Гонконзі

Постійне порушення громадянських свобод та послаблення прав людини у Гонконзі викликають серйозне занепокоєння.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Австралії, Канади, Нової Зеландії, Об’єднаного королівства та США, поширеній канадським МЗС.

“Ми дуже стурбовані через несправедливу дискваліфікацію урядом Гонконгу кандидатів та непропорційне відкладення виборів до Законодавчих зборів. Ці кроки зашкодили демократичному процесу, що був ключовим для стабільності й процвітання Гонконгу”, - зазначається у документі.

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Підписанти висловили “глибоке занепокоєння через застосування Пекіном нового Закону про національну безпеку, що порушує фундаментальні права та свободи жителів Гонконгу”.

“Ми підтримуємо легітимні очікування жителів Гонконгу стосовно обрання представників до Законодавчих зборів шляхом дійсно вільних та чесних виборів. Ми закликаємо уряд Гонконгу допустити дискваліфікованих кандидатів, аби вибори могли відбутися у середовищі, сприятливому до дотримання демократичних прав і свобод, закріплених в Основному законі”, - наголосили дипломати.

Міністри також закликали Китай дотримуватися своїх зобов’язань стосовно політики “одна держава — дві системи”.

“Ми рішуче закликаємо уряд Гонконгу провести вибори якомога швидше”, - стверджується у документі.

Як повідомляв Укрінформ, постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, який є вищим законодавчим органом Китаю, остаточно ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу 30 червня. Документ одностайно підтримали 162 члени комітету.

Завдяки цьому документу китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які в Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.

Фото: Anthony Kwan/Getty Images