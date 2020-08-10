У Гонконзі за новим законом КНР заарештували медіа-магната

Влада Гонконгу в зв’язку з новим китайським законом про безпеку заарештувала перших 7 осіб, серед яких гонконгзький медіа-магнат Джиммі Лай.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як зазначається, поліція затримала Лая через підозру у змові з іноземними силами. А в офісі його газети Apple Daily було проведено обшуки.

71-річний Лай був одним з найвідоміших демократичних активістів в Гонконзі і лютим критиком політики Пекіна. Він часто відвідував Вашингтон, де зустрічався з вищими посадовими особами США, включаючи держсекретаря Майка Помпео, йдеться у повідомленні.

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Окрім Лая поліція Гонконгу заарештувала ще шість осіб за підозрою в порушенні нового к4итайського закону про національну безпеку. Усі вони були місцевими чоловіками у віці від 39 до 72 років.

Поліція повідомила, що операція триває, тому можливі подальші арешти.

Як повідомляв Укрінформ, постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, який є вищим законодавчим органом Китаю, остаточно ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу 30 червня. Документ одностайно підтримали 162 члени комітету.

Завдяки цьому документу китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.

Фото: Dickson Lee