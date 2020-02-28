У Гонконзі затримали медіамагната Джиммі Лая
Укрінформ
Поліція Гонконгу затримала медіамагната Джиммі Лая, обвинуваченого в організації торішніх антиурядових протестів.
Про це повідомляє ВВС.
«Один з найвпливовіших підприємців Гонконгу, демократичний магнат Джиммі Лай, звинувачується у незаконних зборах і залякуванні», - йдеться в повідомленні.
Мультимільйонера і власника газети «Пінго жибао» Джиммі Лая затримали сьогодні вранці.
Йому були висунуті звинувачення в організації і участі в нелегальному мітингу 31 серпня 2018 року, який вилився у заворушення. Також його звинувачують у погрозах на адресу репортера в 2017 році.
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