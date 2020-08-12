У Гонконзі опозиційний медіамагнат Джиммі Лай вийшов під заставу

Один з організаторів протестного руху в Гонконзі опозиційний бізнесмен і видавець, медіамагнат Джиммі Лай звільнений під заставу близько 32 тисячі євро в перерахунку з гонконзьких доларів.

Про це повідомляє DW з посиланням на гонконзькі ЗМІ, передає Укрінформ.

Як зазначається, на виході з поліцейської дільниці, де 71-річний Лай провів більше ніж 40 годин, його зустрічали десятки прихильників демократичного руху Гонконгу.

"Крім застави, Лаю довелося заплатити і додатковий гарантійний платіж, сума якого не уточнюється. На тих же умовах був звільнений і ряд інших активістів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Джиммі Лай і ще семеро осіб віком від 39 до 72 років були заарештовані в Гонконзі 10 серпня за підозрою в порушенні нового закону про безпеку. Медіамагната обвинувачують у "змові з іноземною державою, проголошенні крамольних речей і шахрайській змові". Серед заарештованих - два сина Лая і два топменеджера очолюваної ним корпорації Next Digital.

Арешт опозиційного видавця засудив Євросоюз, в США заявили про підтримку Лая, міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) закликала припинити переслідування журналістів у Гонконзі.