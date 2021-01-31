У Берліні вимагали звільнити політв’язнів Кремля та «судили» Путіна

Велелюдна акція з вимогою звільнення російського опозиціонера Олексія Навального та всіх політв’язнів Кремля, в тому числі українців, відбулася в Берліні 31 січня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми збираємося в Берліні, щоб висловити свою солідарність з Олексієм Навальним і всіма політичними в'язнями в Росії та на окупованих нею територіях. Від нашої активності багато залежить. Покажемо німецькому суспільству і владі, що Путін - це не Росія, що багато росіян проти диктатора, за свободу і демократію у своїй країні», - заявляють організатори акції.

Вона розпочалася інсталяцією біля Berlin Story Museum, розташованого в бункері часів Другої світової війни, де відтворена кімната з бункера Гітлера, у якому він провів останні дні. «Путіна» витягли з бункера та посадили в клітку з написом «Гаага». Автомобіль з кліткою рухався (в оточені поліцейських) центром міста до Потсдамер плац, де чекали демонстранти. Там відбувся «міжнародний суд», у якому взяли участь близько тисячі людей.

Надалі протестувальники перемістилися до посольства Росії, де провели мітинг, на якому вимагали справедливого суду над режимом Путіна за всі скоєні ним проти людяності злочини, а також негайного звільнення всіх політичних в'язнів Кремля, у тому числі у Криму та на Донбасі та на всіх інших окупованих РФ територіях.

Акція у Берліні за звільнення політв’язнів Кремля / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Серед гасел, з якими хода рухалася містом, були: «Руки геть від України!», «Свободу кримським татарам, свободу українським в’язням Кремля!», «Ні - «Північному потоку-2», так - санкціям проти путінських олігархів!», «Путінських агентів геть з Німеччини. Путін – загроза миру, Путін – загроза Німеччині!», «Свободу Шевандіну!», «Свободу Черкасу!».

Олег Шевандін - спортсмен і громадський діяч, президент Федерації ушу / кунгфу Донецької області, багаторазовий чемпіон Європи та володар кубків світу - перебуває в полоні бойовиків 5 років і 9 місяців. Кадрові військові РФ захопили його 1 травня 2015 року в рідному Дебальцевому, коли він повернувся в місто, щоб допомогти мамі. Його звинуватили в «шпигунстві на користь України». Ще один «український шпигун» Володимир Черкас перебуває в полоні 3 роки і 5 місяців.

Україна бореться за визволення обох чоловіків, але ватажки ОРДЛО та кремлівські куратори вперто не вносять їх до списків обміну полоненими.

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«Ми зібралися, аби нашого спільного з Україною ворога, якого звуть Володимир Володимирович Путін, «викурити» з бункера, де він весь цей час перебуває, і де він коїть свої злочини, які вже можна порівняти зі злочинами гітлерівського режиму», - розповів кореспонденту Укрінформу один з організаторів акції Дмитро Баграш.

За його словами, те, що роблять з полоненими українцями в Донецьку, можна порівняти з тим, що коїлось у гітлерівській Німеччині. «Наш спільний ворог, який має нас об'єднувати, це пан Путін. Дуже сподіваюсь, що незабаром можна буде витягнути Путіна з бункера та доставити до суду», - заявив Баргаш.

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Інший учасник акції Григорій Кофман зауважив: те, що українці першими зробили у 2004-му, а потім у 2014 році, є «прикладом для багатьох, у Росії в першу чергу». Саме тому Кремль так боїться «кольорових» революцій, адже це – серйозний поштовх до змін.

Це вже друга така масова акція в Берліні. Минулими вихідними ходою від відомства канцлера ФРН до посольства РФ пройшли майже 5 тисяч людей.