У США не пускатимуть без масок до громадського транспорту

У всіх видах громадського транспорту США з 1 лютого встановлюється режим обов'язкового носіння захисних масок.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) оголосили про необхідність обов'язково носити захисні маски в усіх видах громадського транспорту. Розпорядження набуває чинності з понеділка, 1 лютого.

Як зазначається, люди будуть зобов'язані носити маски "під час посадки, висадки та подорожі у будь-якому транспортному засобі до Сполучених Штатів або в межах країни”, а також у будь-якому транспортному вузлі, що забезпечує перевезення в межах США.

"Обов'язкове носіння масок у наших транспортних системах захистить американців і дасть упевненість, що ми можемо знову подорожувати безпечно навіть під час цієї пандемії”, - наголошується у розпорядженні.

Окрім того, директорка CDC Рошель Валенські продовжила чинність наказу, який забороняє в умовах пандемії виселення людей із помешкання за несплату оренди чи кредитних платежів.

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Як зазначається, за даними американського Центру дослідження коронавірусу при Університеті Джонса Гопкінса, США посідають перше місце у світі за кількістю виявлених випадків COVID-19: 25,9 мільйона.