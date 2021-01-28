У США підтвердили перші випадки південноафриканського COVID-штаму

У США в штаті Південна Кароліна виявили перші випадки зараження південноафриканським штамом коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC27.

Ці два випадки були виявлені у дорослих осіб із різних частин штату і, схоже, не пов’язані між собою. Жоден із заражених людей не бував нещодавно за кордоном.

Тож існують вагомі підозри через це, що в штаті є ще випадки зараження саме таким штамом коронавірусу.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу, що вважаються значно заразнішими.

Так, мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року, поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів вірусу.

Британський штам виявили вже у 60 країнах, південноафриканський - у 23.

Фото: Artem Podrez/Pexels