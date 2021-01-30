У Тайвані через коронавірус заборонили їсти в громадському транспорті

Пасажирам наземного та водного транспорту Тайваню заборонять на борту їсти й пити для сповільнення поширення COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву міністерства транспорту Тайваню пише Сіньхуа.

"Пасажирам поїздів, автобусів та човнів по всьому Тайваню з 1 лютого буде заборонено їсти й пити на тлі зростання кількості хворих на COVID-19", - йдеться у матеріалі.

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Заборона на споживання їжі та напоїв поширюватиметься й на перельоти, за винятком міжнародних.

“Аеропорти, вокзали, порти, зони відпочинку на трасах та туристичні принади подвоять частоту проведення дезінфекцій упродовж 8-16 лютого - головного періоду повернення людей додому протягом Фестивалю весни”, - зауважує Сіньхуа.

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Нагадаємо: від початку пандемії на території Тайваню із населенням у 23 млн виявили менш як 1000 випадків COVID-19 й зареєстрували 7 смертей.