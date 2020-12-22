На Тайвані зафіксували перший за 253 дні випадок коронавірусу

Влада Тайваню виявила в країні перший з квітня місцевий випадок передачі захворювання на коронавірус (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

За даними Міністерства охорони здоров’я, місцева 30-річна жінка здала позитивний тест на коронавірус після того, як була у контакті з новозеландським пілотом, який працює на тайванському авіаперевізнику.

Глава відомства Чен Шин-чунг додав, що сам пілот, який був носієм COVID-19, не розповів про всі свої контакти та відвідування всіх закладів на острові.

Наразі пілоту загрожує штраф у 10 600 доларів США за порушення місцевого законодавства під час пандемії коронавірусу.

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Зазначається, що це перший виявлений місцевий випадок передачі захворювання на коронавірус за останні 253 днів на Тайвані.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 грудня у світі зафіксовано 77 млн 717 тис. 847 випадків коронавірусу, з них 1 млн 709 тис. 007 летальних та 54 млн 592 тис. 981 одужання.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG