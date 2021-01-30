Нагірний Карабах: центр моніторингу перемир'я розпочав роботу

У рамках урегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху розпочав роботу спільний турецько-російський центр моніторингу перемир'я в цьому регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

«Турецькі військові прибули в Азербайджан для роботи у спільному російсько-турецькому центрі моніторингу перемир'я у Нагірному Карабаху», - йдеться у повідомленні.

З посиланням на міністра оборони Туреччини Хулусі Акара зазначається, що центр розпочав роботу в суботу, 30 січня.

Також уточнюється, що у центрі служитимуть по 60 військових з Росії та Туреччини.

DW нагадує, що створення центру моніторингу перемир'я є складовою угоди, укладеної президентами Росії, Азербайджану та прем'єр-міністром Вірменії.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та жертв серед мирного населення.

9 листопада 2020 року президенти РФ, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабаху. Азербайджанська та вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові у статусі миротворців.

Фото: AA