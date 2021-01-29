Боррель їде до Москви 4 лютого

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель здійснить візит до Москви 4-6 лютого для обговорення з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим стану та проблемних питань двосторонніх відносин.

Як передає Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки - віце-президент Європейської Комісії Жозеп Боррель здійснить поїздку до Росії, з датою прибуття ввечері четверга, 4 лютого та від’їзду у суботу, 6 лютого… Візит надасть можливість провести широку дискусію з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та іншими російськими колегами перед стратегічною дискусією в рамках Європейської Ради щодо відносин між ЄС і Росією, що запланована на березень», - йдеться у повідомленні.

Боррель підніме питання щодо дій Росії в Україні та в сусідніх країнах, важливості продовження імплементації «ядерної угоди» з Іраном, глобальної відповіді на пандемію коронавірусу, кліматичних змін тощо. Порядок денний передбачає також обговорення ситуації з отруєнням, затриманням та подальшим арештом опозиційного політика Олексія навального, занепокоєнь Євросоюзу щодо дотримання фундаментальних прав та прав людини в Росії.

Боррель зустрінеться з представниками громадянського суспільства Росії та з членами академічної спільноти в Москві.

«Відносини з Росією є одними з найбільш складних для ЄС. Останні події лише підкреслюють для мене необхідність відвідати Москву. Але поза межами суперечливих питань є також сфери, в яких ЄС і Росія співпрацюють або мають співпрацювати, і це вимагає негайної уваги», - наголосив Боррель.

Як повідомлялося, після засідання Ради ЄС із закордонних справ 25 січня Боррель оголосив, що на початку лютого має намір відвідати РФ на запрошення Лаврова, щоб обговорити стан двосторонніх відносин напередодні розгляду стратегії відносин між ЄС і Росією на засіданні Європейської Ради у березні поточного року. Таке рішення стало об’єктом критики з боку ряду європейських урядовців і політиків, які висловили сумніви у доцільності цього візиту після арешту Навального і придушення демонстрацій на підтримку опозиціонера.

21 січня глави держав та урядів країн ЄС під час зустрічі у форматі відеоконференції одноголосно засудили арешт Навального та оприлюднили вимогу щодо його негайного звільнення. Після цього Президент Європейської Ради Шарль Мішель в ході телефонної розмови довів цю позицію до президента Росії Володимира Путіна, та зауважив, що Європейська Рада має намір провести стратегічну переоцінку відносин між ЄС і РФ.