Американські есмінці Porter і Donald Cook провели у Чорному морі операцію

Ракетні есмінці Військово-морських сил США «Портер» і «Дональд Кук» провели у Чорному морі багатогалузеву морську операцію за участі літаків.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері посольство США в Україні.

«У Чорному морі есмінці ВМС США «Портер» і «Дональд Кук» провели багатогалузеву морську операцію за участі літаків ДРЛС (системи дальнього радіолокаційного виявлення і управління #AWACS) НАТО і P-8A (патрульних протичовнових літаків) ВМС США для подальшого посилення взаємодії між членами НАТО. Чи то наші кораблі, чи літаки, ми тут, у Чорному морі, задля підтримки Болгарії, Грузії, Туреччини, України і Румунії», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ракетний есмінець ВМС США USS Porter (DDG-78) увечері в четвер, 28 січня, увійшов в акваторію Чорного моря.

Це вже другий есмінець США, який зайшов у Чорне море за останні дні. Так, 23 січня у Чорне море увійшов есмінець ВМС США USS Donald Cook (DDG 75).

У даний час в Чорному морі також знаходиться корабель постачання ВМС США USNS Laramie, що зайшов туди 25 січня, який забезпечить кораблі паливом і всіма необхідними припасами, щоб вони не заходили в порти.

Читайте також: Американський есмінець USS Donald Cook провів тренування в Чорному морі

USS Porter, разом з есмінцями USS Donald Cook, USS Roosevelt і USS Ross розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роті. Разом з наземними базами про Aegis в Польщі та Румунії вони є складовими частинами програми побудови європейської адаптивної системи протиракетної оборони.

Згідно з Конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежений 21 добою.

Фото: USNavyEurope