США перевезли захоплений у Лівії російський комплекс «Панцир-С1» до Німеччини - ЗМІ

Захоплений торік у Лівії російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С1» був перевезений на американську базу Рамштайн у Німеччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times.

Сама операція була здійснена ще у червні минулого року.

Вантажний літак ВПС США C-17 Globemaster перевіз ЗРГК «Панцир-С1» із лівійського аеропорту Зувари, що на заході столиці Тріполі, до американської бази Рамштайн у ФРН.

За даними джерел, у американців виникли побоювання, що захоплений російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс може потрапити у руки повстанців або контрабандистів зброї, які можуть цим ЗРГК спробувати збити цивільний літак.

Як повідомляв Укрінформ, у середині травня минулого року війська уряду національної злагоди Лівії за підтримки турецької армії захопили військову авіабазу Аль-Ватія на північному заході Лівії, одним із захоплених трофеїв виявився російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С1».

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