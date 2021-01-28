США перевезли захоплений у Лівії російський комплекс «Панцир-С1» до Німеччини - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times.
Сама операція була здійснена ще у червні минулого року.
Вантажний літак ВПС США C-17 Globemaster перевіз ЗРГК «Панцир-С1» із лівійського аеропорту Зувари, що на заході столиці Тріполі, до американської бази Рамштайн у ФРН.
За даними джерел, у американців виникли побоювання, що захоплений російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс може потрапити у руки повстанців або контрабандистів зброї, які можуть цим ЗРГК спробувати збити цивільний літак.
Як повідомляв Укрінформ, у середині травня минулого року війська уряду національної злагоди Лівії за підтримки турецької армії захопили військову авіабазу Аль-Ватія на північному заході Лівії, одним із захоплених трофеїв виявився російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С1».
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