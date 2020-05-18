Війська Лівії захопили російський ЗРГК

Війська Лівії захопили російський ЗРГК "Панцир-С1"

Фото, відео
Укрінформ
Війська уряду національної злагоди Лівії за підтримки турецької армії захопили військову авіабазу Аль-Ватія на північному заході Лівії, одним з цінних захоплених трофеїв виявився російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С1».

Про це повідомляє 18 травня InformNapalm.

«Війська уряду національної злагоди (УНЗ) Лівії за підтримки турецької армії захопили велику військову авіаційну базу Аль-Ватія на північному заході Лівії. Одним з цінних захоплених трофеїв виявився російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С1» на шасі MAN SX-45, який в поспіху при відступі кинула Лівійська національна армія фельдмаршала Халіфа Хафтара, якого підтримує Москва. Судячи з відеокадрів, російський ЗРГК Панцир-С1 не має особливих зовнішніх пошкоджень», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такі системи використовувалися для знищення турецьких безпілотників Bayraktar TB2 в Лівії.

Спікер операції «Гнів вулкана» Мухаммед Кануну також опублікував фото знайденої інструкції застосування ЗРГК «Панцир-С1», перекладеної арабською мовою.

«Захоплення авіабази Аль-Ватія вже оцінюють як однозначний перелом у війні в Лівії, де війська бунтівного фельдмаршала Хафтара, на стороні якого також воюють найманці російської «ПВК Вагнера», раніше зайняли значну частину території країни. Завдяки тому, що Туреччина в 2020 році вступила у війну на боці УНЗ Лівії, її ударні дрони змогли переломити хід протистояння, і підтримувані Росією війська Хафтара почали зазнавати значних втрат», - йдеться у повідомленні.

InformNapalm нагадує, що російський ЗРГК «Панцир С-1» раніше також був помічений на озброєнні російських окупаційних сил на Донбасі.

«У спеціальному звіті InformNapalm, який був представлений на Парламентській асамблеї НАТО у 2018 році, вказані дані 20 артилеристів і 25 танкістів з угруповання ЧВК «Вагнера», а також інші свідчення, які розкривали гібридне використання таких «приватних найманців» з гарматами і на танках для досягнення політичних цілей Москви в різних точках світу. У висновках до звіту наголошувалося, що вільний світ має посилити економічний тиск на Росію, Іран та інші країни, які ведуть гібридні війни з використанням ПВК та інших воєнізованих організацій», - наголошується у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, парламент Туреччини 2 січня 2020 року ухвалив закон про відправку військ до Лівії. У документі, серед іншого, зазначається, що такий крок необхідний, оскільки загострення ситуації в Лівії матиме негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.

18 січня турецькі сили спеціального призначення прибули в Тріполі, щоб захищати чиновників Уряду національної злагоди (УНЗ).

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