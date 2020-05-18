Війська Лівії захопили російський ЗРГК "Панцир-С1"

Війська уряду національної злагоди Лівії за підтримки турецької армії захопили військову авіабазу Аль-Ватія на північному заході Лівії, одним з цінних захоплених трофеїв виявився російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С1».

Про це повідомляє 18 травня InformNapalm.

«Війська уряду національної злагоди (УНЗ) Лівії за підтримки турецької армії захопили велику військову авіаційну базу Аль-Ватія на північному заході Лівії. Одним з цінних захоплених трофеїв виявився російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С1» на шасі MAN SX-45, який в поспіху при відступі кинула Лівійська національна армія фельдмаршала Халіфа Хафтара, якого підтримує Москва. Судячи з відеокадрів, російський ЗРГК Панцир-С1 не має особливих зовнішніх пошкоджень», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такі системи використовувалися для знищення турецьких безпілотників Bayraktar TB2 в Лівії.

هذي المنظومة روسية بانتسير التي قصفها طيران الوفاقية .. 👇👇👇👇 pic.twitter.com/2szlfuLJSW — AbdulGhani AlHamrouni 🇱🇾 (@AbdulGhaniLibya) May 18, 2020

Спікер операції «Гнів вулкана» Мухаммед Кануну також опублікував фото знайденої інструкції застосування ЗРГК «Панцир-С1», перекладеної арабською мовою.

#عملية_بركان_الغضب: دليل استخدام منظومة الدفاع الجوي بانتسير مترجم الى اللغة العربية #عاصفة_السلام pic.twitter.com/0lvQf01rEF — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 18, 2020

«Захоплення авіабази Аль-Ватія вже оцінюють як однозначний перелом у війні в Лівії, де війська бунтівного фельдмаршала Хафтара, на стороні якого також воюють найманці російської «ПВК Вагнера», раніше зайняли значну частину території країни. Завдяки тому, що Туреччина в 2020 році вступила у війну на боці УНЗ Лівії, її ударні дрони змогли переломити хід протистояння, і підтримувані Росією війська Хафтара почали зазнавати значних втрат», - йдеться у повідомленні.

2/2 Furthermore, one of the damaged vehicles probably towed to the entrance of a third shelter (probably after the attack). #GNA #LNA #Turkey pic.twitter.com/FtQw6PDmVq — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) May 18, 2020

InformNapalm нагадує, що російський ЗРГК «Панцир С-1» раніше також був помічений на озброєнні російських окупаційних сил на Донбасі.

مشاهد لاستهداف منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير اليوم الاثنين عند الساعة 03:58 فجراً عند المنطقة 6 كم جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة جنوب #سرت pic.twitter.com/wyvfwpmzDx — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 18, 2020

«У спеціальному звіті InformNapalm, який був представлений на Парламентській асамблеї НАТО у 2018 році, вказані дані 20 артилеристів і 25 танкістів з угруповання ЧВК «Вагнера», а також інші свідчення, які розкривали гібридне використання таких «приватних найманців» з гарматами і на танках для досягнення політичних цілей Москви в різних точках світу. У висновках до звіту наголошувалося, що вільний світ має посилити економічний тиск на Росію, Іран та інші країни, які ведуть гібридні війни з використанням ПВК та інших воєнізованих організацій», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Туреччини 2 січня 2020 року ухвалив закон про відправку військ до Лівії. У документі, серед іншого, зазначається, що такий крок необхідний, оскільки загострення ситуації в Лівії матиме негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.

18 січня турецькі сили спеціального призначення прибули в Тріполі, щоб захищати чиновників Уряду національної злагоди (УНЗ).