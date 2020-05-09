Штати звинувачують РФ у відправці найманців "Вагнера" до Лівії

США звинувачують РФ у погіршенні ситуації у Лівії та відправці найманців до країни з метою підтримати генерала Халіфа Хафтара у його боротьбі за контроль над Тріполі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Коментарі високопоставлених представників Держдепартаменту прозвучали 7 травня, на наступний день після публікації доповіді ООН, яка підтвердила, що на боці Лівійської національної армії Хафтара, яка контролює східну частину країни, борються від 800 до 1 200 контрактників з російської приватної військової компанії "група Вагнера", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомога Росії Хафтару привела до істотної ескалації конфлікту і погіршення гуманітарної ситуації у Лівії.

"Групу Вагнера" найчастіше "помилково називають російською приватною військовою компанією, але насправді це інструмент російського уряду, яким Кремль користується в якості недорогого і низькоризикового інструменту для просування своїх цілей", зазначив представник Держдепартаменту Кріс Робінсон, який спеціалізується на Росії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв, що у Лівії перебувають 2,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер".