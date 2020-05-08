Бойовики Вагнера є інструментом впливу Кремля - Держдеп

Так звана група Вагнера маскується під приватну військову компанію, але насправді вона є прихованим інструментом Кремля для досягнення локальних політичних цілей.

Про це під час телефонної конференції заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Крістофер Робінсон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Група Вагнера" дуже часто оманливо сприймається як російська приватна військова компанія, але насправді це інструмент уряду РФ, який Кремль використовує як засіб для досягнення своїх цілей з невеликими затратами та ризиками для себе", - зазначив представник Держдепу.

За його словами, Росія "забезпечує матеріальну та логістичну підтримку групи Вагнера", яка перебуває під санкціями США.

Робінсон нагадав, що "вагнерівці" активно діяли не тільки в Сирії, а й у Лівії - в інтересах бунтівного генерала Хафтара, який очолює Лівійську національну армію (ЛНА).

"Нарощування Росією підтримки ЛНА призвело до значного загострення конфлікту та погіршення гуманітарної ситуації в Лівії", - констатував Робінсон.

У цьому зв'язку він додав, що зовсім недавно РФ у координації з режимом Башара Асада переправила до Лівії сирійських бойовиків для участі в операціях "групи Вагнера" на підтримку ЛНА. За словами представника Держдепу, це лише частина зусиль РФ щодо дестабілізації ситуації в регіоні Близького Сходу.

"Росія роками проводила дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати міжнародні організації, які працюють над урегулюванням конфліктів, такі як ООН та Організація із заборони хімічної зброї", - додав Робінсон.

Нагадаємо, офіційний Вашингтон неодноразово звинувачував РФ у спробах дестабілізації ситуації на Близькому Сході з 2015 року, коли Кремль розширив військову присутність у Сирії на підтримку режиму Асада. У Держдепартаменті США наголошують, що Москва використовує загострення регіональних конфліктів для досягнення власних політичних та економічних інтересів.

Фото: СБУ