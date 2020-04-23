"Нова газета" опублікувала нові факти безчинств російських головорізів в Сирії

Бойовики так званої "групи Вагнера", які воювали в Сирії в інтересах компанії "кухаря Путіна" Євгена Пригожина, піддали жорстоким знущанням сирійського громадянина, після чого вбили його і відрізали голову, знімаючи все це на відео.

Нові свідчення злочину, вчиненого на родовищі, контрольованому російської комерційною структурою, пов'язаної з Пригожиним опублікувало російське видання "Нова газета".

"Півроку тому "Нова газета" розповіла про злочин, вчинений декількома найманцями "групи Вагнера". Подані раніше документи доводили, що тортури, вбивство і подальше знущання з трупа вчинені на території Сирії російськими громадянами. Проте досі ні прокуратура Росії, ні Слідчий комітет не виявили інтересу до цього злочину. Ми змогли отримати повну версію відео, на якому зображена розправа. Можливо, нові дані переконають правоохоронців, що скоєно злочин проти людяності, на який зобов'язані реагувати підлеглі Олександра Бастрикіна", - йдеться на початку статті.

"Нова газета" змогла отримати фотографії декількох учасників, звертаючись до читачів з проханням допомогти встановити їх особи. Одного з головорізів видання впізнало.

Повідомляється, що громадянина Сирії Хаммаді Таха Аль-Бута катували та вбили у червні 2017 року. Вбивці відобразили процес на відеозаписах, і ролики виявилися в Мережі. У листопаді 2019 року "Новій газеті" вдалося встановити особу одного з учасників — ним виявився співробітник так званої "ПВК Вагнера" Станіслав Д. "Нова газета" звернулася до прокуратури та Слідчого комітету з проханням провести перевірку, однак реакції від органів не було і матеріали, що є у розпорядженні видання, ніхто не запитував.

"Хаммаді роздробили руки та ноги кувалдою, відрізали голову, відрубали руки, паралельно знущаючись і жартома. Тіло з відтятою головою підвісили за ноги та спалили. У нас з'явилися фото і відео, які пояснюють, куди поділася голова... Голову підвісили на прилеглому паркані", - йдеться в розслідуванні.

Також повідомляється, що вбитих могло бути як мінімум двоє: "Особистість другого нам поки невідома, видно, що його голова лежить на землі на одному з відео, яке є у розпорядженні редакції".

Журналісти-розслідувачі встановили, що фото з місця страти було скоєно на об'єкті підготовки газу Еш-Шаєр в Сирії.

"Чутки про те, що при вході на газопереробний завод були вивішені відрізані голови, що лякали сирійських і російських фахівців, ходили давно, але до одержання доказів не викликали довіри. Очевидно, що докази звірств виставляються на загальний огляд не без санкції керівництва", - наголошується в матеріалі.

Документи, що знаходяться в розпорядженні редакції, дозволяють припустити, що Аш-Шаєр був звільнений силами російського ТОВ "Євро Поліс". Саме ця російська компанія, згідно з договором, укладеним з сирійськими держструктурами в грудні 2016 року, зобов'язалася вести бойові дії на території Сирії з противниками Асада в обмін на 25 % від видобутку нафти та газу на звільнених родовищах. Формальні власники "Євро Поліс" тісно пов'язані зі структурами російського підприємця Євгена Пригожина, який більше відомий як "кухар Путіна"... Гендиректором "Євро Поліс" з січня 2017 року по листопад 2019 року був Олег Єрохін, за даними редакції, неодноразово помічений у спільних поїздках з командирами "групи Вагнера", включаючи самого Дмитра Уткіна ("Вагнера").

"Угода між "Євро Поліс" та сирійською "Генеральною нафтовою корпорацією", що фіксує звільнення Аш-Шаир, Кабінет міністрів Сирії ратифікував 25 травня 2017 року. Документально підтвердивши, що влітку 2017 року родовище знаходилося під охороною ТОВ "Євро Поліс", що є, як можна судити, "ширмою" формально не існуючої "групи Вагнера", - йдеться в розслідуванні.

"Нова газета" також впізнала одного з учасників екзекуції, який на відео виступав з відкритим обличчям: "Ми вважаємо очевидним, що на відео — Станіслав Євгенович Дичко 1990 року народження, колишній співробітник ставропольської поліції".

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У кадровій анкеті "групи Вагнера", відповідаючи на питання про мету приходу в "компанію", відповів: "Представлення інтересів РФ за кордоном".

Всього брали участь в екзекуції, судячи з фото і відео, від п'яти до семи осіб.

"Якщо раніше опубліковані нами кадри не вразили співробітників СК РФ (в той час, як вони вразили, наприклад, Дмитра Пєскова), і слідчі не побачили на них ознак складу злочину, то ми пропонуємо подивитися ще... Наприклад, як полоненому підривають в паху запал від ручної гранати, а потім розстрілюють з автомата, б'ють кувалдою, при цьому не чіпаючи голову, адже її треба буде повісити на воротах", - зазначає видання.